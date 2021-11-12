Источник: президент «Миная» отказался финансировать клуб

Будущее «Миная» в очередной раз оказалось под угрозой.

Президент закарпатского клуба Валерий Пересоляк перестал осуществлять финансирование клуба, сообщил у себя в телеграм-канале журналист Роман Бебех. Отмечается, что Пересоляк «остыл и потерял эмоции к команде», так как она демонстрирует очень слабые результаты.

В данный момент «Минай» занимает предпоследнее место в таблице с восемью очками. В последнем перед международной паузой туре закарпатцы проиграли дома главному аутсайдеру «Мариуполю» (0:2). Серия «Миная» без побед составляет уже 12 матчей, в которых команда разжилась пятью очками.

Напомним, что за закарпатцев с сезона-2021/2022 играет Евгений Селезнев. Он перешел в «Минай», чтобы попытаться установить бомбардирский рекорд главной украинской лиги, до которого 36-летнему форварду оставалось восемь голов. В нынешнем чемпионате Селезнев не забил ни разу.

Ранее стало известно, что «Минай» планирует провести спарринг со «Львовом».

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