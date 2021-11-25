Источник: после матча с «Ингульцом» Селезнев стал участником драки

Андрей Сенькив в выпуске «ТаТоТаке» сообщил, что нападающий «Миная» Евгений Селезнев имеет проблемы с дисциплиной.



«Сразу несколько источников мне сообщают, что Селезнев, тем или иным образом, нарушает дисциплину. Он держит диету, много работает на тренировках, ходит на бокс и любит бухать. У него уже было несколько загулов за период осени.

Вопрос в том, что клуб об этом ему особо ничего не говорит. Они знали, кого пригласили в команду и закрывают на это глаза. Были случаи, когда Селезнев приезжал на базу в несвежем состоянии, было видно, что он не отошел от вчерашних загулов. После забитого гола «Ингульцу», он вновь поехал кутить.

Была драка, в которой Селезнев пострадал. Он приехал с утра на тренировку, но не участвовал в ней.

С «Колосом» немного другая история была, там вопрос субординации. Он «скакал» на тренерский штаб, им это не понравилось. Если бы он кутил, но приходил на тренировки и не скакал ни на кого из тренерского штаба, то претензий бы к нему не было – все знают, кто такой Селезнев.

Тут у него есть субординация к тренерскому штабу, он очень хорошо знаком с Леоновым, как и с Кобиным», – сказал Сенькив.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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