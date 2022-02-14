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Источник: полузащитник «Динамо» перейдет в «Гонвед»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
14.02.2022
21:50
Новость
Футбол

«Гонвед» подпишет хавбека Мохаммеда Кадири, права на которого принадлежат киевскому Динамо сообщает телеграм-канал «Шах и Шах».

Бумаги о трансфере уже подписаны. Не уточняется, на каких правах Кадири станет игроком «Гонведа».

Первую часть сезона 25-летний ганец провел в аренде в «Черноморце». Сыграл 13 матчей, без результативных действий. 

«Гонвед» занимает 8-е место в чемпионате Венгрии. За команду выступает украинец Александр Петрусенко.

Также определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

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