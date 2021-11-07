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Источник: Пирло был кандидатом на пост главного тренера «Дженоа»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.11.2021
15:03
Новость
Футбол

Новые владельцы «Дженоа» (777 Partners) рассматривали кандидатуру итальянского специалиста Андреа Пирло на пост главного тренера «грифонов».

Известно, что украинский алленаторе Андрей Шевченко подпишет с клубом из Генуи двухлетний контракт до 30 июня 2023 года с опцией продления на год. Зарплата украинского тренера составит около двух миллионов евро за сезон.

Другие источники сообщают, что Шевченко прилетит в Италию в понедельник, 8 ноября, и подпишет контракт до 2024 года.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.

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Источник: ассистентами Шевченко в «Дженоа» будут итальянцы

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