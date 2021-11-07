Источник: Пирло был кандидатом на пост главного тренера «Дженоа»

Новые владельцы «Дженоа» (777 Partners) рассматривали кандидатуру итальянского специалиста Андреа Пирло на пост главного тренера «грифонов».



Известно, что украинский алленаторе Андрей Шевченко подпишет с клубом из Генуи двухлетний контракт до 30 июня 2023 года с опцией продления на год. Зарплата украинского тренера составит около двух миллионов евро за сезон.

Другие источники сообщают, что Шевченко прилетит в Италию в понедельник, 8 ноября, и подпишет контракт до 2024 года.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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Cтало известно, когда Шевченко возглавит «Дженоа»

Источник: ассистентами Шевченко в «Дженоа» будут итальянцы

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