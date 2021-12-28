Источник: партнер Бэйла по команде может перейти в клуб УПЛ

Бывший нападающий «Вест Бромвича» Хэл Робсон-Кану заинтересовал один из украинских клубов, сообщает Sport Arena.



32-летний форвард покинул английский клуб в конце прошлого сезона и с тех пор находится в статусе свободного агента.

Английский и валлийский нападающий выступал за «Вест Бромвич» с 2016 года. В прошлом сезоне он забил 5 мячей в 21 матче.

Ранее англо-валлиец также выступал за «Рединг», «Саутэнд» и «Суиндон». В составе сборной Уэльса он забил пять мячей в 46 матчах. В 2016 году Хэл играл на чемпионате Европы, где валлийская команда дошла до полуфинала.

Также «Металлист» купит аргентинца.



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