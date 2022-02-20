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Источник: «Олимпик» снова заподозрили в договорных матчах

Дмитрий Хоморский
Дмитрий Хоморский
20.02.2022
16:25

«Олимпик» снова подозревается в договорных матчах. 

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка нашел два-три подозрительных матча при участии «Олимпика», о чем сообщил владельцу клуба. Тот решил распустить команду, чтобы набрать новых футболистов.

Сейчас с обновлением клуба есть проблемы. Решается, как «Олимпик» будет перезапущен. Также начали расследование по футболистам, которые, возможно, участвовали в договорных матчах. Об этом сообщил ведущий «ТаТоТаке» Сергей Болотников.

Ранее главный тренер «Олимпика» Сергей Литовченко подал в отставку, с ним ушла еще группа футболистов. Ранее Литовченко получил от Федерации футбола Армении пожизненную дисквалификацию из-за договорных матчей. Но позже CAS оправдал его.

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