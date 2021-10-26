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Источник: одноклубник Малиновского Мирачнук может сменить клуб

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
26.10.2021
13:54
Новость
Футбол

В январе полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Сассуоло», сообщает Euro-football.

Агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что он будет вести диалог с «Аталантой» касательно аренды россиянина в один из клубов итальянской Серии А.

Известно, что к Миранчуку проявляет интерес «Сассуоло». «Нераверди» планируют взять российского полузащитника в аренду.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 5 матчей в Серии А.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.

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