Источник назвал сумму премиальных клуба УПЛ за победу в каждом матч

В нынешнем сезоне УПЛ «Днепр-1» ведет борьбу за топ-3. За каждую победу в чемпионате команда получает один миллион гривен призовых, сообщает «ТаТоТаке».

Команда Игора Йовичевича в осенней части сезона выиграла 11 матчей.

В прошлом туре «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» со счетом 5:1. По дублю в свой счет записали Алексей Гуцуляк и Артем Довбик, а еще один мяч в активе Александра Пихаленка.

Команда из Днепра занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка после 16 туров.

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