Источник назвал самого высокооплачиваемого игрока «Днепра-1»

25.01.2022
10:18
Новость
Футбол
Лучший бомбардир украинской Премьер-лиги Артем Довбик стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1». Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.
В то же время разгрузил зарплатную ведомость клуба хорват Марио Чуже, отметившийся двумя голами и двумя ассистами в 14 матчах этого сезона.
Напомним, Довбик в этом сезоне провел 18 поединков, в которых забил 14 мячей и сделал 5 ассистов.
Ранее руководитель «Днепра-1» прокомментировал возможный трансфер Евгения Коноплянки.
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Источник: «Трабзонспор» продолжает попытки подписать Довбика
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