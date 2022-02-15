Источник назвал имя возможного сменщика Скрипника в «Заре»

Журналист Игорь Цыганик прояснил ситуацию по поводу контракту Виктора Скрипника с «Зарей». Цыганик заявил, что главный тренер луганской команды не продлевал соглашение с клубом и, скорее всего, летом уйдет из «Зари».
«Скрипник не продлил контракт с «Зарей» и нет оснований, что будет подписано новое соглашение. Я так понимаю, что Скрипник видит свою карьеру в другом клубе. У него будут предложения, потому результат он дал очень хороший.
Кто может прийти на замену Скрипнику? Не зря ранее говорили об Александре Бабиче, который тогда был в Запорожье и готов был подписать контракт с «Зарей». Насколько я понимаю, у него соглашение с «Кривбассом» на полгода. Вполне вероятно, что летом Бабич может перейти в «Зарю», если Скрипник не подпишет контракт», — сказал Цыганик в авторской программе «Цыганик LIVE».
52-летний Скрипник возглавил луганскую команду летом 2019 года. Ранее он также был тренером «Вердера» и «Риги».
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