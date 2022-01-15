Источник: на Супрягу появился еще один претендент из Серии А

«Салернитана» заинтересована в трансфере нападающего «Динамо» Владислава Супряги, сообщает Calciostyle.it.



По информации источника, в Киеве форварда оценивают в 5-10 миллионов евро, но «Салернитана» рассчитывает сбить цену на 21-летнего украинца.

В итальянских СМИ также сообщалось об интересе к Владиславу со стороны «Сампдории» и «Беневенто».

В нынешнем сезоне Супряга сыграл в шести матчах «Динамо» и не отличался результативными действиями.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».



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