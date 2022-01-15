Фрибет 3000 UAH
Манчестер Сити — Челси
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Источник: на Супрягу появился еще один претендент из Серии А

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
15.01.2022
15:10
Новость
Футбол

«Салернитана» заинтересована в трансфере нападающего «Динамо» Владислава Супряги, сообщает Calciostyle.it.

По информации источника, в Киеве форварда оценивают в 5-10 миллионов евро, но «Салернитана» рассчитывает сбить цену на 21-летнего украинца.

В итальянских СМИ также сообщалось об интересе к Владиславу со стороны «Сампдории» и «Беневенто».

В нынешнем сезоне Супряга сыграл в шести матчах «Динамо» и не отличался результативными действиями.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи