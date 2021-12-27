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Источник: на место Миколенко в «Динамо» приехал защитник «Днепра-1»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
27.12.2021
20:20
Новость

Днепровский «Днепр-1» нынешней зимой не смог удержать в своих рядах защитника Владислава Дубинчака, который играл в команде Игора Йовичевича на правах аренды от киевского «Динамо».

По информации источника, Владислав Дубинчак на первые зимние сборы отправится в составе «Динамо», заменив таким образом на позиции левого защитника Виталия Миколенко, который переходит в «Эвертон».

В нынешнем сезоне Дубинчак отдал четыре результативных передачи в 18 матчах Днепра-1 во всех турнирах.

В обратном направлении в «Днепр-1» из «Динамо» последует левый защитник Роман Вантух, который первую часть сезона провел в аренде в «Черноморце», сообщает журналист телеканала «2+2» Игорь Цыганык.

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