Источник: Мудриком интересуется испанский гранд

Испанская «Севилья» заинтересована в подписании полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

По информации издания Fichajes, испанский клуб ищет усиление атаки. «Севилья» и ранее интересовалась Мудриком.

Вопросом перехода Михаила займется спортивный директор испанского клуба Рамон Родригес Мончи.

В этом сезоне Мудрик провел 8 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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