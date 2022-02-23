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Источник: Министерство спорта решило приостановить спортивные события в Украине

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.02.2022
18:16

Министерство молодежи и спорта приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения (минимум 30 дней). Соответствующий указ будет издан в течение суток, сообщает Sport.ua.

Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины по причине агрессии РФ по отношению к Украине. Ратификация Указа Президента Украины ожидается сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

Это означает, что в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины не будет проводиться. По информации Sport.ua, участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется. 

Ранее стало известно, что вторая часть сезона УПЛ может стартовать по плану.

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