Источник: «Минай» определился с главным тренером

Похоже, в закарпатском клубе сделали свой выбор.



Владимир Шаран назначен на пост главного тренера «Миная», информирует телеграм-канал «Тайны футбола».

Напомним, еще одним кандидатом на должность рулевого «Миная» был экс-наставник «Таврии» Сергей Пучков.

50-летний Шаран оставался без работы с мая прошлого года, когда он покинул «Александрию». В сезоне 2018/2019 специалист, чья тренерская карьера начиналась в «Закарпатье», привел «Александрию» к бронзовым медалям чемпионата Украины.

«Минай» занимает 15-е место в УПЛ, опережая только «Мариуполь».

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