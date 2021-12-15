Источник: английский «Эвертон» заплатил за Миколенко более 20 миллионов евро

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко стал игроком «Эвертона».

О факте свершения трансфера сообщает источник Playsport.ro. «Динамо» получит 23 миллиона евро за своего воспитанника.

Слухи о том, что Миколенко перейдет в «Эвертон», появились 14 декабря. Клуб из Ливерпуля, представляющий финансово мощную английскую Премьер-лигу, перебил предложения итальянских команд, среди которых была «Рома».

22-летний Виталий Миколенко в общей сложности провел 132 матча за «Динамо», в которых забил семь голов. Он один раз стал чемпионом Украины, дважды выигрывал национальный Кубок и один раз — Суперкубок. Миколенко является четвертьфиналистом Евро-2020 в составе сборной Украины.

«Эвертон» в текущей таблице английской Премьер-лиги занимает 14-е место.

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