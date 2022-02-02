Источник: «Металлист» усилился бразильским форвардом

«Металлист» подписал долгосрочный контракт с нападающим бразильской «Витории» Давидом да Орой, сообщает FootballHub.



Харьковский клуб заплатил за переход 22-летнего форварда два миллиона евро.

Давид — воспитанник «Витории», которая играет в чемпионате штата Байано во втором дивизионе Бразилии.

В прошлом году Давид сыграл в 59 матчах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

В январе «Металлист» подписал трех легионеров — аргентинца Херонимо Поблете, эквадорца Хуана Касареса и сенегальца Бубакара Траоре.

На зимнюю паузу «Металлист» отправился в роли лидера Первой лиги. Команда Александра Кучера также вышла в четвертьфинал Кубка Украины, где сыграет с «Зарей».

Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.



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