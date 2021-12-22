Источник: «Металлист» предлагал Кочергину шикарные условия, но игрок видит себя в Европе

Известный журналист и ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский заявил, что «Металлист» вел переговоры с полузащитником «Зари» Владиславом Кочергиным.

«Переговоры действительно были. Суть заключается в том, что Кочергин вообще не называл никаких сумм, сумму называл «Металлист». Условия были шикарные, это даже для УПЛ очень достойные условия. Проблема в том, что Кочергин видит себя только в Европе.

Агент сейчас ищет для него клуб. Есть интерес со стороны развивающихся чемпионатов: Бельгия, Португалия, Австрия», — сказал Спиваковский.

В нынешнем сезоне УПЛ 25-летний Кочергин провел в составе «Зари» 10 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.

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