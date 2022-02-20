Источник: «Металлист» может усилиться игроком сборной Аргентины

Харьковский «Металлист» хочет подписать 26-летнего полузащитника «Индепендьенте» Доминго Бланко на правах свободного агента, сообщает Gastón Edul (TyC Sports).



У футболиста сборной Аргентины летом истекает контракт со своим клубом. Статистика аргентинца в этом сезоне: 44 матча, 1 гол и 1 ассист.

Цена на футболиста по версии Transfermarkt – €3 млн.

Также украинец забил роскошный гол в матче чемпионата Венгрии.



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