Источник: «Металлист» купит талантливого аргентинца

Полузащитник аргентинского «Велес Сарсфилд» Херонимо Поблете станет игроком «Металлиста».



Он подпишет контракт с харьковским клубом на 3,5 года. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Ранее он выступал за аргентинские «Колон» и «Сан-Лоренцо», французский «Метц» и чилийскую «Ла-Серену».

В этом году 28-летний хавбек принял участие в 25 матчах, в которых сделал 2 ассиста.

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