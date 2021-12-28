Источник: «Металлист» купит талантливого аргентинца

28.12.2021
10:41
Новость
Футбол
Полузащитник аргентинского «Велес Сарсфилд» Херонимо Поблете станет игроком «Металлиста».
Он подпишет контракт с харьковским клубом на 3,5 года. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
Ранее он выступал за аргентинские «Колон» и «Сан-Лоренцо», французский «Метц» и чилийскую «Ла-Серену».
В этом году 28-летний хавбек принял участие в 25 матчах, в которых сделал 2 ассиста.
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