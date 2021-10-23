Источник: «Металлист» готов купить еще одного бразильца

Атакующий полузащитник «Сан-Паулу» Паулиньо может перейти в «Металлист», сообщает Goal.



Харьковский клуб предложил чуть меньше 1,8 млн евро за 23-летнего бразильца.

«Сан-Паулу» заинтересован в сохранении процента прав на Паулиньо, когда «Металлист» хочет выкупить все 100 процентов.

Источник сообщает, что есть сомнения, смогут ли все стороны договориться, хоть и «Сан-Паулу» имеет финансовые проблемы.

Контракт Паулиньо рассчитан до конца 2022 года.

Сейчас он играет в аренде за «Жувентуде», ранее отдавался в аренду в «Портимоненсе» и «Сан-Бенту». Имел проблемы с дисциплиной, из-за чего исключался из состава «Жувентуде», но уже вернулся.

В этом сезоне забил 3 гола в 19 матчах чемпионата Бразилии.

Преимущественно играет правого вингера, но может быть левым вингером и центральным форвардом. Transfermarkt оценил в 1 млн евро.

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