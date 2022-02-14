Источник: матч между «Динамо» со «Спортингом» может состояться на нейтральном поле

«Динамо» U-19 может сыграть матч против «Спортинга» в Юношеской лиги УЕФА на нейтральной территории, сообщает Record.



Согласно жеребьевке, встреча должна пройти на домашнем поле «Динамо» 1 или 2 марта. Но руководство «Спортинга» обратится к «Динамо», чтобы обсудить место проведения матча. Также португальский клуб рассмотрит все альтернативные варианты, как команда сможет добраться в Киев.

Стороны могут договориться о проведении матча на нейтральном поле в случае невозможности сыграть встречу в стране, где планировалось изначально. Об этом следует уведомлять УЕФА.

Сейчас правительство Португалии не советует своим гражданам ехать в Украину. Также призвали их покинуть территорию страны. Причина – напряженная ситуация в отношениях Украины и России.

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.



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