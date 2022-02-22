Источник: матч «Динамо» в плей-офф Юношеской лиги УЕФА перенесен

Поединок киевского «Динамо» против лиссабонского «Спортинга» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА не состоится 2 марта, как было запланировано.

Игра перенесена на 9 марта, сообщает телеграм-канал «Тайны футбола». Информацию подтверждает известный инсайдер Саймон Стоун у себя в «твиттере». На официальном сайте УЕФА изменений в расписании матчей 1/8 финала турнира пока нет.

Очень велика вероятность, что даже если матч «Динамо» — «Спортинг» действительно состоится 9 марта, то пройдет он не на территории Украины, так как велика вероятность нового военного вторжения со стороны России.

Напомним, что «Динамо» пробилось в 1/8 финала после выездной победы в серии пенальти над испанским «Депортиво» в раунде плей-ин.

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