Источник: Марлос покинет «Шахтер» и вернется в Бразилию

Полузащитник «Шахтера» Марлос принял решение касательно своего будущего. 33-летний бразильский украинец отказывается от нового контракта с «горняками» и вернется в Бразилию по завершении своего договора, который истекает 31-го декабря 2021-го года, сообщает Footboom.



В Украине Марлос выступает с 2012-го года, перейдя в харьковский «Металлист». Затем он перешел в «Шахтер», за который выступает с 2014-го года. Также Марлос принял украинское гражданство, после чего начал играть за сборную Украины.

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.



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