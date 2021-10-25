Источник: Малиновского и Гармаша вернули в сборную Украины

Стало известно, кого вызовет на ноябрьские матчи сборной Украины Александр Петраков.

Списком игроков поделился телеграм-канал «Тайны футбола», специализирующийся на инсайдах из УАФ.

Вратари: Пятов, Бущан, Ризнык.

Защитники: Матвиенко, Кривцов, Соболь, Мыколенко, Забарный, Качараба, Тымчик, Караваев.

Полузащитники: Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Буяльский, Зубков, Ярмоленко, Коваленко, Малиновский, Сидорчук, Цыганков.

Нападающие: Сикан, Гармаш, Яремчук, Довбик.

Резервный список: Лунин, Трубин, Конопля, Бондарь, Корниенко, Булеца, Харатин, Пихаленок.

Ранее наш сайт сообщал, что Александр Петраков собирается вернуть в главную команду страны Руслана Малиновского, с которым у него возникла конфликтная ситуация в сентябре. Также мы рассказывали, что исполняющий обязанного главного тренера сборной Украины решил привлечь в команду Дениса Гармаша, который не играл за «национал» с 2017 года.

Напомним, что 16 октября наша сборная проведет решающий матч отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины на выезде.

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