Источник: Малдера не будет работать в тренерском штабе Шевченко в «Дженоа»

Известный по совместной работе в сборной Украины тренерский штаб не восстановится в полном виде в итальянском клубе «Дженоа».

Об этом сообщает журналист Роман Бебех. Мауро Тассотти будет помощником Андрея Шевченко в генуэзском клубе, как ранее в главной команде Украины, а вот тренер-аналитик Андреа Малдера в тренерский штаб не войдет.

Ранее стало известно, что бывший наставник сборной Украины принял предложение «Дженоа» и заключит контракт до конца сезона-2022/2023 с опцией продления. Зарплата Андрея Шевченко в новом клубе должна составить 1,8 миллиона евро без учета бонусов, что меньше, чем у него было в сборной Украины.

«Дженоа» демонстрирует не лучшие результаты и находится в одном очке от зоны вылета. Однако официально нынешнего тренера «грифонов» Давиде Баллардини еще не уволили.

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