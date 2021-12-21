Источник: Луческу за карьеру заработал около 40 миллионов евро

Ресурс Capital провел исследование и подсчеты, согласно которым нынешний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заработал 35-37 миллионов евро.

С таким показателем он занял 203-е место в рейтинге топ-300 самых богатых людей Румынии. Причем Луческу заработал больше, чем звезды румынского футбола — Георге Хаджи (до 31 миллиона евро, 255-е место) и победитель Лиги чемпионов в составе миланского «Интера» Кристиан Киву (около 24 миллионов евро, 291-е место).

Напомним, что Мирча Луческу проводит второй сезон в качестве главного тренера «Динамо». Больше всего румынский специалист работал в донецком «Шахтере» — 12 сезонов.

Ранее наш сайт сообщил, что Андрей Тотовицкий решил перейти не в киевское «Динамо», а в ковалевский «Колос».

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