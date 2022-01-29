Источник: Луческу одобрил переход Супряги в «Сампдорию»

Итальянская «Сампдория» действительно сделала предложение киевскому «Динамо» об аренде нападающего Владислава Супряги.

Действующий чемпион Украины собирается принять окончательное решение в понедельник, 31 января, сообщает ресурс «Динамо Киев Inside». При этом главный тренер «Динамо» дал согласие на то, чтобы форвард ушел в аренду в «Сампдорию».

Напомним, что Владислав Супряга перешел в «Динамо» летом 2018 года из «Днепра-1» более чем за пять миллионов евро. При этом нападающий свой лучший отрезок за этот период провел в сезоне-2019/2020, который как раз провел в днепровском клубе на правах аренды. Последний раз за «Динамо» Супряга забивал в сентябре 2020 года.

Ранее появилась информация, что Супряга согласовал переход в швейцарский «Базель».

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