Источник: «Локомотив» может оформить Мампасси российское гражданство

Московский «Локомотив» в случае подписания защитника «Шахтера» Марка Мампасси попытается оформить ему российское гражданство, чтобы он не считался легионером в Премьер-лиге России, сообщает Чемпионат со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Московский клуб намерен воспользоваться тем, что 18-летний украинец родился в Донецке, а жители Донбасса вправе получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Ранее стало известно, что переход Мампасси обойдется «Локомотиву» в 4 млн евро.

В настоящее время футболист на правах аренды играет в «Мариуполе». У него есть опыт выступлений за юношескую сборную Украины (U17).

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.



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