Источник: легионеры клубов УПЛ могут не вернуться в Украину этой зимой

Журналист Игорь Цыганик высказался о непростой ситуации в стране на фоне возможного вторжения России. Данная ситуация очень сильно влияет на украинский футбол.

Журналист предположил, что легионеры украинских клубов могут не вернуться со сборов в Украину.

«Мы все боимся военного вторжения России, ситуация очень непростая. То, что сейчас происходит, существенно влияет на украинский футбол. Вы думаете, что футболисты, которые сейчас находятся на сборах, не читают новости?

Идет разговор, что легионеры могут покинуть украинский чемпионат, могут просто не приехать в Украину со сборов. Не так все просто. На данном этапе ситуация для футбола очень сложная», — сказал Цыганик в авторской программе Цыганик LIVE.

Напомним, что возобновление сезона в УПЛ запланировано на 25 февраля. В этот день сыграют «Минай» и «Заря».

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