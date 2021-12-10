Источник: Кравец зимой сменит клубную прописку

Нападающий «Коньсяпора» Артем Кравец зимой сменит клуб. Об этом сообщает ведущий шоу «Та То Таке» Андрей Сенькив.



Украинский форвард перешел в турецкий клуб в 2020 году после непродолжительного пребывания в киевском «Динамо».

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.



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