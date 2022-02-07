Источник: Коваленко не сыграет в матче «Специи» против конкурента в борьбе за выживание

7 февраля «Специя» сыграет выездную встречу против «Салернитаны» в рамках 24-го тура Серии А.
Полузащитник Виктор Коваленко, скорее всего, не сыграет в этом важном матче. Украинец, защищающий цвета «Специи», чувствует мышечный дискомфорт, сообщает ресурс Сalciomercato.
Коваленко в нынешнем сезоне Серии А записал на свой счет четыре результативных действия. Он забил один гол и сделал три ассиста. Причем единственным мячом украинец отметился как раз в матче с «Салернитаной» в первом круге. Напомним, что права на Коваленко принадлежат «Аталанте», а за «Специю» он играет на правах аренды.
«Специя» занимает 15-е место в Серии А, оторвавшись на семь очков от зоны вылета и на 15 пунктов от «Салернитаны», которая замыкает таблицу.
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