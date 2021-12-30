Источник: Костышин стал игроком «Александрии»

Претендент на еврокубки совершил интересный трансфер.

Денис Костышин перешел в «Александрию», сообщает телеканал «Футбол».

Вся предыдущая карьера 24-летнего полузащитника связана с «Колосом». Денис Костышин сыграл в УПл 48 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Также в его активе 16 матчей, четыре гола и один ассист в рамках Первой лиги. «Колос» поднялся в УПЛ в 2019 году.

Ранее «Колос» сообщил о подписании контрактов с двумя известными украинскими полузащитниками — Андреем Тотовицким и Павлом Ориховским.

«Колос» завершил первый круг УПЛ на восьмом месте, вылетев на первой же стадии еврокубков от карагандинского «Шахтера».

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