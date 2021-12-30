Источник: Костышин стал игроком «Александрии»

Претендент на еврокубки совершил интересный трансфер.
Денис Костышин перешел в «Александрию», сообщает телеканал «Футбол».
Вся предыдущая карьера 24-летнего полузащитника связана с «Колосом». Денис Костышин сыграл в УПл 48 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
Также в его активе 16 матчей, четыре гола и один ассист в рамках Первой лиги. «Колос» поднялся в УПЛ в 2019 году.
Ранее «Колос» сообщил о подписании контрактов с двумя известными украинскими полузащитниками — Андреем Тотовицким и Павлом Ориховским.
«Колос» завершил первый круг УПЛ на восьмом месте, вылетев на первой же стадии еврокубков от карагандинского «Шахтера».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.