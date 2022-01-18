Источник: Коноплянки не будет в «Днепре-1»

Ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский заявил, что полузащитник «Шахтера» Евгения Коноплянки в команде «Днепре-1» не будет. Такого же мнения придерживается и другой ведущий программы Сергей Болотников.

«Скорее всего, Коноплянки не будет в «Днепре-1». По моей информации, таких контактов не было. Первый аргумент, который напрашивается сам собой — это то, что планка зарплат в «Днепре-1» установлена в размере 180-200 тысяч долларов в год.

Даже если учесть, что Коноплянке будут платить 20 тысяч в месяц, это будет 240 тысяч в год. В десять раз меньше того, что он получал в «Шахтере», — сказал Спиваковский.

«У меня есть информация, что Коломойский обижен на Коноплянку, за то, что он ушел из «Днепра» свободным агентом. Он не дал заработать «Днепру». Это все на уровне слухов, но я несколько таких историй слышал», — сказал Болотников.

В текущем сезоне хавбек провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Днепр-1».

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