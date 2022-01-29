Источник: Коноплянка выбрал себе новый клуб

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка определился, где продолжит карьеру.

Бывший вингер «Днепра», «Севильи», «Шальке» и сборной Украины договорился с австрийским клубом ЛАСК о контракте на полтора года, сообщал инсайдер Игорь Бурбас. В данный момент уточняются последние детали сделки. Задержка с объявлением о переходе Коноплянки возникла по вине ЛАСКа.

При этом до сих пор остается вероятность, что 32-летний футболист в итоге переберется в чемпионат Турции. В этой стране Коноплянка даже немного выиграет в зарплате.

Последний официальный матч за «Шахтер» Евгений провел еще 17 августа прошлого года. Донецкий клуб принял решение не брать Коноплянку на зимний сбор.

Ранее стало известно, что «Шахтер» нашел клуб для 20-летнего форварда Даниила Сикана.

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