Источник: клуб Серии А намерен усилиться Довбиком

27.01.2022
09:21
Новость
Футбол
Итальянский «Торино» нацелен на подписание нападающего «Днепра-1» Артема Довбика, сообщает Tuttomercatoweb.
Туринцы рассматривают форварда сборной Украины в качестве замены Андреа Белотти, который не намерен продлевать контракт с «Торо».
24-летний Довбик сыграл в этом сезоне 17 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 4 ассиста.
Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».
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Источник: «Трабзонспор» продолжает попытки подписать Довбика
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