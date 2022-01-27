Источник: клуб Серии А намерен усилиться Довбиком

Итальянский «Торино» нацелен на подписание нападающего «Днепра-1» Артема Довбика, сообщает Tuttomercatoweb.



Туринцы рассматривают форварда сборной Украины в качестве замены Андреа Белотти, который не намерен продлевать контракт с «Торо».

24-летний Довбик сыграл в этом сезоне 17 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 4 ассиста.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».

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Источник: «Трабзонспор» продолжает попытки подписать Довбика

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