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Источник: клуб Серии А намерен усилиться Довбиком

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
27.01.2022
09:21
Новость
Футбол

Итальянский «Торино» нацелен на подписание нападающего «Днепра-1» Артема Довбика, сообщает Tuttomercatoweb.

Туринцы рассматривают форварда сборной Украины в качестве замены Андреа Белотти, который не намерен продлевать контракт с «Торо».

24-летний Довбик сыграл в этом сезоне 17 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 4 ассиста.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».

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