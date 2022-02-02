Источник: клуб Первой лиги распустил команду

Руководство «Олимпика» сообщило команде, что для финансирования клуба нет денег, сообщает FootBoom.



По этой причине было решено распустить команду, все футболисты получили статус свободных агентов. «Олимпик» был единственной командой Первой лиги, которая не вышла из отпуска.

«Из клуба к нам никто не обращался, официальных бумаг мы не получали. Будем связываться с руководителями «Олимпика», выяснять причины. Перед стартом меня клятвенно уверяли, что донецкий клуб сезон точно доиграет», – прокомментировал эту информацию президент ПФЛ Александр Каденко.

Ранее информацию о возможном роспуске клуба отрицал главный тренер «Олимпика» Сергей Литовченко.

Донецкая команда занимает 11-е место в Первой лиге.

Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.



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