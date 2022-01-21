Источник: Клопп хочет видеть Лунина в «Ливерпуле»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Ливерпуль», сообщает El Nacional.cat.



Английский гранд серьезно заинтересован в трансфере украинца, который недоволен своей ролью в Мадриде. Сообщается, что «Реал» не будет препятствовать переходу, если получит предложение в размере 20 миллионов евро.

«Ливерпуль» готов предоставить Лунину больше игровой практики – в матчах Кубка Англии и Кубка лиги, а также в АПЛ из-за частых травм Алиссона.

Отмечается, что на покупке нового голкипера для команды настаивает тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, а украинец – фаворит для «красных». Вратарь также входит в сферу интересов «Аякса».

В этом сезоне 22-летний Лунин сыграл 2 матча в Кубке Испании.

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.



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