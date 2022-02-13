Источник: «Киев-Баскету» засчитали техническое поражение в еврокубковом матче

«Киев-Баскет» не сыграет последний матч в еврокубковой кампании этого сезона.

ФИБА приняла решение присудить киевлянам техническое поражение из-за невозможности собрать на игру минимальную заявку игроков, а также учитывая сложную ситуацию в Украине, из-за которой киевская команда не может вылететь на игру, сообщает сайт болельщиков «Киев-Баскета».

На данный момент в составе «жёлто-чёрных» осталось всего пять игроков.

Ранее «Киев-Баскет» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Европы ФИБА.

Также 13 февраля «Прометей» выиграл матч украинской баскетбольной Суперлиги с разницей в 60 очков.

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