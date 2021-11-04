Источник: Хави близок к тому, чтобы возглавить «Барселону»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави близок к тому, чтобы возглавить «Барселону», сообщает Diario Sport и другие каталонские медиа.



Сегодня делегация каталонцев во главе с вице-президентом по спортивным вопросам Рафой Юсте и директором Матеу Алемани провела переговоры с представителями катарского клуба. Переговоры прошли хорошо.

Официально о назначении Хави в «Барселону» планируют объявить в пятницу. Дебютным матчем специалиста во главе «блаугранас» станет принципиальное дерби с «Эспаньолом» 20 ноября.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.