Источник: известна судьба Сульшера в МЮ после разгрома от «Ливерпуля»

Уле-Гуннар Сульшер может сохранить пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».



Ранее была информация, что клуб контактировал с экс-тренером «Интера» Антонио Конте после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» (0:5).

Однако, по информации Sky Sports, этого не было. Ожидается, что Сульшер не будет уволен.

В клубе полагают, что сейчас основное внимание нужно уделить улучшению ситуации – команда набрала лишь одно очко в предыдущих четырех играх Премьер-лиги Англии и занимает 7-е место в таблице.

Внутри «МЮ» нет предположений о том, что 48-летний норвежец находится под угрозой увольнения на данный момент.

«Манчестер Юнайтед» до паузы на матчи сборных сыграет с «Тоттенхэмом» (30 октября), «Аталантой» (2 ноября) и «Манчестер Сити» (6 ноября).

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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