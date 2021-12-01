Источник: Италия рассматривает сборные Украины и России как кандидатов для спарринга

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини запросил местную федерацию футбола на предмет проведения короткого сбора с 28-го по 31 января 2022 года для «скуадры адзурры».
Действующие чемпионы Европы надеются провести контрольный матч в этот период и рассматривают как возможных соперников сборные Украины, России и Шотландии, сообщает ресурс «Спорт-Экспресс».
Впрочем, против такой инициативы Манчини выступают клубы. Ведь в Серии А запланирован перерыв с 24 января по 4 февраля. Клубы хотят, чтобы игроки отдохнули.
Напомним, что сборная Италии не смогла квалифицироваться напрямую на чемпионат мира в Катаре. Как и сборной Украины, аппенинцам в конце марта 2022 года предстоят стыковые матчи за право выхода на мундиаль.
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