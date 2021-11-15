Источник: «Интер» потерял ведущего защитника на матч с «Шахтером»

Защитник «Интера» Стефан де Врей выбыл из-за травмы минимум на 10 дней.

Нидерландский защитник повредил заднюю поверхность бедра в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Черногории, сообщает ресурс La Gazzetta dello Sport. Таким образом де Врей пропустит поединки против «Наполи» (21 ноября) и «Шахтера» (24 ноября).

Также в расположении сборной получил травму другой защитник «Интера» Алессандро Бастони. Повреждение есть и у форварда Эдина Джеко, который не сыграет за сборную Боснии и Герцеговины против Украины.

Напомним, что «нерадзурри» в группе Лиги чемпионов занимают второе место с семью очками. «Шахтер» замыкает таблицу с одним пунктом. Свой единственный балл донецкая команда добыла как раз в матче с «Интером» на НСК «Олимпийский», который завершился нулевой ничьей.

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