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Источник: игроком «Шахтера» интересуется «Фенербахче»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
03.01.2022
11:35
Новость
Футбол

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля попал в сферу интересов «Фенербахче», сообщает Fotospor.

Турецкий клуб хочет арендовать защитника до конца сезона, так как в команде дефицит на левом и правом флангах обороны.

В активе Конопли 1 гол и 4 ассиста в 9 матчах текущего сезона УПЛ.

Добавим, что в 2017 году пол сезона за «Фенербахче» сыграл защитник «Динамо» Александр Караваев.

Стамбульский гранд занимает 4-е место в текущем сезоне чемпионата Турции.

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