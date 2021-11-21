Источник: игрокам «Миная» пообещали погасить долги по зарплате

Финансовая ситуация в «Минае» должна наладиться.
Игроки закарпатского клуба получат зарплату за октябрь после игры с «Ингульцом» в 15-м туре УПЛ, сообщает телеканал «Футбол». Ранее появилась информация, что президент «Миная» Валерий Пересоляк потерял интерес к своему клубу и прекратил его финансирование.
Закарпатская команда находится на 15-м месте в таблице УПЛ с девятью очками. «Минай» не может выиграть 13 матчей подряд. В 15-м туре закарпатцы до 80-й минуты вели в счете в игре с «Ингульцом», но упустили победу над прямым конкурентом.
Также тренер «Ужгорода» Богдан Блавацкий рассказал о том, как руководство клуба мотивировало команду на финишный отрезок года.
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