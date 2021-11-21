Источник: игрокам «Миная» пообещали погасить долги по зарплате

Финансовая ситуация в «Минае» должна наладиться.

Игроки закарпатского клуба получат зарплату за октябрь после игры с «Ингульцом» в 15-м туре УПЛ, сообщает телеканал «Футбол». Ранее появилась информация, что президент «Миная» Валерий Пересоляк потерял интерес к своему клубу и прекратил его финансирование.

Закарпатская команда находится на 15-м месте в таблице УПЛ с девятью очками. «Минай» не может выиграть 13 матчей подряд. В 15-м туре закарпатцы до 80-й минуты вели в счете в игре с «Ингульцом», но упустили победу над прямым конкурентом.

Также тренер «Ужгорода» Богдан Блавацкий рассказал о том, как руководство клуба мотивировало команду на финишный отрезок года.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Провал «Зари», трудная победа «Шахтера»: как лидеры УПЛ репетировали решающие матчи в еврокубках

Непобежденный украинец Далакян в пятый раз подряд защитил чемпионский титул: как это было

Кварцяный: украинская тренерская школа очень сильная. Она одна из лучших в Европе и мире

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.