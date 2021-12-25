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Источник: игрок «Миная» может перейти в «Ворсклу» или в азербайджанский клуб

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
25.12.2021
10:35
Новость
Футбол

Полузащитник «Миная» Эльдар Кулиев может перейти в «Сабах» из Азербайджана.

По информации портала Azerisport.com, из клубов чемпионата Украины в услугах Кулиева заинтересована «Ворскла».

В нынешнем сезоне 19-летний воспитанник «Шахтера» сыграл в 17 матчах «Миная» во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

«Сабах» после 14 сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

«Минай» — 15-й в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Ранее из «Миная» в Азербайджан переехал нападающий Рустам Ахмедзаде, новым клубом которого стал «Карабах».

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