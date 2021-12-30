Источник: Григорчук подписал контракт с «Черноморцем»

«Черноморец» заключил контракт с известным тренером.

Роман Григорчук согласовал последние условия договора с одесским клубом, сообщает канал «Бомбардир». Контракт будет заключен по схеме 1+1,5. Первоочередная задача нового тренера — сохранить «морякам» место в элитном дивизионе. Одесситы ушли на зимнюю паузу на 13-м месте с 14-ю очками, то есть в зоне переходных матчей за право остаться в УПЛ.

Роман Григорчук ранее работал с «Черноморцем». Его главные достижения в одесском клубе – выход в финал Кубка Украины в 2013 году и выход в плей-офф Лиги Европы в 2014 году.

Ранее наш сайт опубликовал интервью с нынешним главным тренером «Черноморца» Юрием Морозом.

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