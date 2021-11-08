Источник: Григорчук близок к тому, чтобы возглавить команду УПЛ

По информации Dynamo Kyiv Inside, украинский тренер Роман Григорчук близок к тому, чтобы продолжить работу на родине. В услугах специалиста заинтересован «Колос» из Коваливки.



Президент клуба Андрей Засуха продолжает вести переговоры с Григорчуком. Утверждается, что они уже на финальной стадии. Если стороны договорятся, известный специалист в ближайшее время возглавит «Колос».

Ранее он тренировал одесский «Черноморец», азейбарджанскую «Габалу», «Астану» и солигорский «Шахтер». В 2019-м году его клуб стал чемпионом Казахстана, а в 2020-м удалось взять «золото» чемпионата Беларуси.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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