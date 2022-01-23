Источник: гранд иранского футбола проведет переговоры с форвардом «Зари»

Иранский форвард «Зари» Шахаб Захеди может вернуться на родину.
Тегеранский «Персеполис» собирается провести переговоры с 26-летним футболистом, когда тот прибудет в расположение национальной сборной, сообщает сайт болельщиков луганского клуба. Контракт Шахаба с «Зарей» действует до конца 2024 года. При этом луганчане заплатили за иранского нападающего 300 тысяч евро донецкому «Олимпику» в феврале минувшего года.
В составе «Зари» Захедитабар сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал пять ассистов. Всего в УПЛ Шахаб провел 62 матча, в которых отметился 22 забитыми мячами.
26-летний форвард воспитывался в академии «Персеполиса» и даже сыграл семь поединков за главную команду клуба.
Ранее экс-нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш перешел в английский «Халл Сити».
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