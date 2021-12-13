Источник: Григорчук уже выбрал себе ассистента в «Черноморце»

13.12.2021
21:35
Новость
Футбол
Журналист Игорь Бурбас у себя в твиттере сообщил о том, что Роман Григорчук уже подписал контракт с «Черноморцем».
Его помощником в одесской команде станет Алексей Антонов. Также к тренерскому штабу может присоединиться Алексей Гай.
Ранее была информация, что о возвращении Григорчука в «Черноморец» объявят завтра.
Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.
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